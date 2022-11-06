Liverpool'un yüzü sonunda güldü! Tottenham'ı deplasmanda devirdiler

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Liverpool, deplasmanda Tottenham'a 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından ligde 2 maç sonra galip gelen Kırmızılar, puanını 19'a yükseltti. Liverpool'un lider Arsenal ile arasında 15 puan fark bulunuyor.

Tottenham ile Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Tottenham Hotspur Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

SALAH DUBLE YAPTI

Karşılaşmada Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 11. ve 40. dakikalarda Muhammed Salah getirdi. Tottenham'ın tek golü ise 70. dakikada Harry Kane'den geldi.

KÖTÜ SERİ SONA ERDİ

Bu sonuçla Liverpool, ligde 2 maç sonra 3 puan alma başarısı gösterdi ve puanını 19'a çıkardı. Kırmızılar'ın lider Arsenal ile arasında 15 puan fark bulunuyor. Mücadeleyi kaybeden Tottenham ise 26 puanda kaldı.