Liverpool'un galibiyet serisi sona erdi
Premier Lig'de Liverpool, 3 maçlık galibiyet serisini Leeds United ile golsüz berabere kalarak sonlandırdı. Anfield'da oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonuçla birlikte Liverpool'un puanı 33'e, Leeds United'ın puanı ise 21'e yükseldi. Liverpool, gelecek hafta Fulham'a konuk olacakken, Leeds United sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Liverpool, sahasında Leeds United'ı konuk etti. Anfield'da oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

3 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Bu beraberlikle birlikte Liverpool'un ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Kırmızılar, istediği sonucu alamayarak haftayı 1 puanla kapattı.

PUAN DURUMU

Alınan bu sonuçla Liverpool'un puanı 33'e yükseldi. Leeds United ise 21 puana ulaştı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Liverpool, Premier Lig'in 20. haftasında Fulham deplasmanına konuk olacak. Leeds United ise sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.

