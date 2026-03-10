Arne Slot: Galatasaray'a büyük saygım var / Metin eklendi

LIVERPOOL Teknik Direktörü Arne Slot, "Onlarla oynadıktan sonra takımı daha iyi tanıdık. Galatasaray'a büyük saygım var. Okan Buruk'a da büyük saygım var. Kendisi Galatasaray'da büyük başarılar elde etti. En son Beşiktaş'a karşı oynadılar. 10 kişi kalmalarına rağmen onları yendiler. Bu da mücadeleci olduklarını gösteriyorlar. Bu yüzden yarın çok iyi olmamız lazım" dedi.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta Galatasaray'ın konuğu olacak. Karşılaşma öncesi Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Galatasaray maçı kadrosunda yer almayan kaleci Alisson Becker ve Federico Chiesa'nın sakatlık durumlarını açıklayarak konuşmasına başlayan Slot, "Federico, dün bizimle değildi. Sakatlığı devam ediyor. Alisson da antrenmanın sonlarına doğru bir rahatsızlık hissetti. Hem oyuncu hem ekip olarak hazır olmadığına karar verdik. Yarın bizimle olmayacak. Pazar günkü maçta bizimle olabilir ama yarın olmayacak" diye konuştu.

'GALATASARAY'A BÜYÜK SAYGIM VAR'

Galatasaray'ı daha iyi tanımaya başladıklarını belirten Slot, "Onlarla oynadıktan sonra takımı daha iyi tanıdık. Galatasaray'a büyük saygım var. Okan Buruk'a da büyük saygım var. Kendisi Galatasaray'da büyük başarılar elde etti. En son Beşiktaş'a karşı oynadılar. 10 kişi kalmalarına rağmen onları yendiler. Bu da mücadeleci olduklarını gösteriyorlar. Bu yüzden yarın çok iyi olmamız lazım. Geçen sefer oynadığımızda iki taraf arasında büyük bir fark yoktu. Çok yakın bir maçtı. Penaltı da durumu değiştirdi. Yarın çok iyi iki takım oynayacak" şeklinde konuştu.

'ÇOK FARKLI BİR TECRÜBEYDİ'

Bu sezon iki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı hatırlatan Arne Slot, "Artık son 16 turuna kaldık. Bu turdaki tüm takımlar çok iyi. Galatasaray'a bu sezon hali hazırda kaybettik. Bu da durumu gösteriyor. Bu turda sahamızda da oynayacağız. Onlar da baskı hissedecek. Yine de onların taraftarı inanılmaz. Bunu hissettik. Buradaki atmosferi deneyimledik. Bu iyi bir şey. Top bize geldiğinde inanılmaz bir şekilde ıslıkladılar. Daha önce böyle bir şey ile karşılaşmamıştım. Çok farklı bir tecrübeydi. Sahada 11 tane çok iyi bir oyuncuya ve başarılı bir teknik adama karşı oynayacağız" dedi.

'OFANSİF ANLAMDA TEHLİKELİ OYUNCULARI VAR'

Tecrübeli teknik adam, "İngiltere Premier Lig'de en çok topa sahip olan takım biziz. Oyun kurmakta başarılı olduğumuzun göstergesi bu. Çok fazla kontrataklara yakalanan bir takım değiliz. Topu ayağımızda tuttuğumuzda iyi organize olabiliyoruz. Galatasaray'ın çok fazla silahı var. Geçiş oyunları da silahlarından bir tanesi. Osimhen buna iyi bir örnek. Çok iyi bitirici ve hava toplarında da iyi. Geçişlerde de iyi. Galatasaray'ın ilerdeki üç oyuncusu çok hızlı. Barış Alper Yılmaz da çok hızlı. Ona yetişemediğimiz anlar oldu. Ofansif anlamda tehlikeli oyuncuları var. Bu oyuncuları tanıyoruz. Karşı takımın avantajlarını bildiğimiz için bunlara hazırlık yapabiliriz" şeklinde konuştu.

'HER ZAMAN İYİ RAKİPLERE KARŞI ÖZEL ÖNLEM ALIYORUZ'

Osimhen'e önlem alacaklarını ifade eden Slot, "Her zaman iyi rakiplere karşı özel önlem alıyoruz. Premier Lig'de sürekli iyi oyuncularla karşılaşıyoruz. Osimhen'i de buna örnek gösterebiliriz. Galatasaray'da çok iyi bir performans gösteriyor. Stoperlerimiz, daha önce ona karşı oynadı. Onu tanıyorlar. Ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Galatasaray'daki tek iyi oyuncu da o değil. Son 16 turunda takımınızın tamamen hazır olması lazım" dedi.

Hollandalı teknik adam konuşmasını şu ifadelerle noktaladı:

"Topa çok fazla sahip oluyoruz. Buna rağmen fazla net şans bulamıyoruz. Bu durum modern futbol da zorlaşıyor. Birçok takım fiziksel olarak daha iyi hale geliyor. Aynı zamanda da savunma organizasyonlarını daha iyi hazırlıyorlar. Galatasaray ile geçen oynadığımız maç buna iyi bir örnek. Hugo Ekitike, birebir kalmıştı kaleciyle. Kaçırdı ve top geri döndü ve daha sonra da penaltı oldu. Buna benzer durumları yaşadık. Her zaman böyle devam etmeyecektir. Çok fazla antrenman süremiz de yok. 3-4 günde bir maça çıkıyoruz. Bunu daha iyi hale getirmek için analiz yapıyoruz. Wolves'a karşı daha iyi oynadık. Florian Wirtz ve Alexander Isak gibi oyuncularınızın sahada hazır olması bu anlamda iyi olacaktır"

