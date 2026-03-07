Liverpool, Ryan Gravenberch ile yeni sözleşme imzaladı
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, Hollandalı orta saha oyuncusu Ryan Gravenberch ile 3 yıllık yeni bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Gravenberch, bu sezon Liverpool formasıyla 7 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında yer alırken, Premier Lig'de 27 maçta 4 gol attı.
İngiliz kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun 3 yıl daha takımda kalacağı bir sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Kaynak: AA / Fatih Erel