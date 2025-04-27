Liverpool, Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan etti

Premier Lig'de Liverpool, 34. haftada Arsenal'ın puan kaybetmesi sonrası Tottenham'ı 5-1 mağlup ederek şampiyonluğunu resmen ilan etti. İlk Premier Lig şampiyonluğunu 2020 yılında kazanan Liverpool, 5 yıllık aranın ardından toplamda 20. kez mutlu sona ulaştı.

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında şampiyon belli oldu. Arsenal'ın hafta içinde Crystal Palace ile 2-2 berabere kalması sonrası, Anfield'a şampiyonluk parolasıyla çıkan Liverpool, Tottenham karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak 2024-2025 sezonu şampiyonluğunu elde etti. Kırmızılar, 34 haftada 25 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak mutlu sona ulaşmış oldu. Londra ekibine karşı 1-0 geriye düşen Liverpool, 16'da Luis Diaz ile beraberliği yakalarken 24. dakikada Alexis Mac Allister ile öne geçti. Bu golden 10 dakika sonra Cody Gakpo, skoru 3-1'e getirirken ilk yarı da Liverpool'un üstünlüğü ile tamamlandı. Mücadelenin 63. dakikasında Szoboszlai'nin pasında Mohamed Salah topu fileler gönderdi. Bu golden kısa süre sonra Kırmızılar bir gol daha bulurken Udogie kendi ağlarını havalandırdı. Kalan bölümde başka gol olmazken, ev sahibi sahadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı ve puanını 82'ye yükseltti. Liverpool, bu sonuçla en yakın takipçisi Arsenal'ın 15 puan önünde şampiyonluğunu garantiledi.

Manchester United ile şampiyonluk sayısını eşitledi

Liverpool, 1888'den itibaren düzenlenen İngiltere 1. Futbol Ligi'nde 18 şampiyonluğu bulunurken, 1992 yılı sonrası Premier Lig adını alan organizasyonda ilk şampiyonluğunu 2020'de elde etti. Kırmızılar, bu sezonki zaferiyle birlikte 20. kez ligi zirvede tamamladı ve toplam şampiyonluk sayısını 20'ye yükselterek Manchester United'ı yakaladı. Bu 2 takımı 13 şampiyonlukla Arsenal takip ederken, son 4 sezonun şampiyonu Manchester City'nin ligde 10 şampiyonluğu bulunuyor.

Arne Slot ilk sezonunda şampiyon

Alman teknik adam Jürgen Klopp'un yaklaşık 9 yıl görev yaptığı, Avrupa, dünya ve yerelde toplam 8 kupa kazandığı Liverpool'a vedası sonrası koltuğunu Arne Slot'a devretti. Hollanda'da Feyenoord ile kısa sürede yakaladığı başarılarıyla dikkatleri üzerine çeken Slot, Premier Lig macerasında ilk sezonunda şampiyonluğa ulaştı. 46 yaşındaki teknik adam yaz ve kış transfer döneminde bir nevi takviyesiz zirveye çıktı. Giorgi Mamardashvili, İspanyol ekibi Valencia'ya kiralanırken, Federico Chiesa ise sakatlıklardan dolayı takımdan uzak kaldı. Chiesa ligde sadece 4 maçta sonradan oyuna girdi. Hollandalı teknik adam Liverpool'un başında bu sezon Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, Lig Kupası ve FA Cup'ta 52 maçta 38 galibiyet aldı ve 2.31'lik puan ortalaması yakaladı.

26 maçlık yenilmezlik serisi

2024-2025 sezonuna 3'te 3 yaparak başlayan ve kalesinde gol görmeyen Liverpool, ilk mağlubiyetini 4. hafta evinde Nottingham Forest'a karşı aldı. Nottingham ekibi 55 yıl sonra bir ilke imza atarken, Liverpool rakibine Anfield'da 1969 yılından sonra ilk kez kaybetti. Bu müsabakanın ardından tekrar çıkışa geçen Arne Slot'un öğrencileri 26 maç yenilgi yüzü görmedi. Liverpool bu süreçte 19 galibiyet, 7 beraberlik aldı ve rakipleriyle puan arkını da artırdı. Son yıllarda şampiyonluk yarışında olduğu Manchester City'i her iki maçta da (2-0) yenmeyi başaran Kırmızılar, 2. yenilgisini Fulham deplasmanında aldı. Liverpool, bugünkü galibiyetle birlikte 3 maçlık seri yakaladı ve ipi göğüsledi.

Önümüzdeki hafta Chelsea'ye konuk olacak olan Liverpool, 11 Mayıs'ta ise en yakın takipçisi Arsenal ile kozlarını paylaşacak.

Mohamed Salah, rekorlarla şampiyonluğun mimarı

Mısırlı yıldız Mohamed Salah, kariyer sezonlarından birini yaşıyor. Liverpool ile ilk sezonunda (2017-2018) en golcü sezonunu geçiren Salah, bu sezon da takımın en önemli ismi oldu. Salah, sezon içerisinde birçok rekora imza atarken üstün yeteneğiyle takımına maçlar kazandırdı. 32 yaşındaki hücum oyuncusu, 27 karşılaşmada skora katkı yaparken, toplam 28 gol 18 asistlik performans sergiledi. Salah, ligde 34 maçın tamamında sahada yer alırken, hepsinde 11'de başladı. Salah, 38 haftalık bir sezonda Thierry Henry ve Erling Haaland'ı şimdiden geride bırakarak 46 gollük katkı sağladı ve rekor kırdı.

Salah öte yandan bugün kaydettiği golle birlikte 185. golüne ulaşarak Premier Lig'de en golcü 5. oyuncu oldu. 2 gol daha atması halinde Andy Cole'ü yakalayacak. Takımda 8. sezonunu geride bırakan Mohamed Salah, İngiltere Premier Lig'de ikinci, Liverpool'da 9. kupayı kazandı. Mısırlı futbolcu geçtiğimiz günlerde de takımıyla yeni sözleşme imzaladı.

Değişmez isimler

Hollandalı stoper Virgil van Dijk ve vatandaşı Ryan Gravenberch, Salah ile birlikte 34 karşılaşmada forma giydi. Deneyimli defans 2 kez fileleri havalandırmayı başarırken, 2. kez İngiltere'de şampiyonluk sevinci yaşadı. Takımda 2. sezonunu yaşayan Gravenberch, Slot'un orta sahada en güvendiği isimlerin başında geldi. Alexis Mac Allister 33, Dominik Szoboszlai 32 karşılaşmada formayı terletti.

Salah'ın ardından takımın gol yükünü çeken isimlerden Luis Diaz 12 gole imza atarken, Cody Gakpo 9, Diogo Jota 6, Darwin Nunez, Dominik Szoboszlai ile Alexis Mac Allister ise 5'er gollük katkı sağladı.

Takımın en eski isimlerinden Trent Alexander-Arnold, 30 maçta görev yaparken 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL