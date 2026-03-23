Haberler

Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen'in ameliyata alındığını açıkladı. Osimhen'in yaklaşık 5-6 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, dönüş tarihi tedavi sürecine göre netleşecek.

  • Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Liverpool maçında kolu kırıldığı için ameliyat oldu.
  • Victor Osimhen'in yaklaşık 5-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
  • Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla 26 maçta 19 gol ve 7 asist yaptı.

Galatasaray, Liverpool maçında sakatlık yaşayan Victor Osimhen'in ameliyat olduğunu açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Victor Osimhen kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alınmıştır. Gerekli açıklama ameliyat sonrası resmi kanallarımızdan yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

NE DEMİŞTİ?

Sakatlık anını ülkesi Nijerya'da anlatan Osimhen, "Top geliyordu, savunmacıyla geldim, elim boştaydı, onun dizini getirdiğini bilmiyorum. Elim boştaydı, onun dizi benim koluma geldi. Önce kırıldığını anlamadım. Maç bitmeden geçer diye düşündüm. Koşmak isteyince o şey beni ağırlaştırdı. Sanki elim düşüyormuş gibi oldu. Denedim kendimi ama olmadı" demişti.

KONATE'DEN MESAJ GELDİ

Yıldız golcü, maç sonrası Liverpoollu futbolcuların kendisiyle iletişime geçtiğini ve Ibrahima Konate'nin pozisyonda kötü niyetinin olmadığını belirten bir mesaj gönderdiğini söyledi.

5-6 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Osimhen'in yaklaşık 5-6 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, dönüş tarihi tedavi sürecine göre netleşecek. 26 yaşındaki golcü, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 26 maçta 19 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (8)

Furkan inci:

fenerbahcenin şampiyonluğu hayırlı olsun

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
hntgmhspmv:

sen hala fenerbahçenin şampiyon olacağını mı düşünüyorsun ??

yanıt15
yanıt0
wdgt6mckbh:

o futbollamı şampiyon olacaksınız

yanıt7
yanıt0
Yorumcu Davut :

başlığı yanlış atmışsınız bu güzel haber. Kolundaki kırık belliydi zaten ameliyatın geciktirilmesi kötü haber olurdu. ne kadar erken tedaviye başlanırsa o kadar çabuk iyileşir.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Oğulcan Öztürk:

tuhh bee :)))

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

