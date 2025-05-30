Liverpool, Jeremie Frimpong'u Kadrosuna Kattı

Liverpool, Bayer Leverkusen'in sağ beki Jeremie Frimpong'u kadrosuna kattı.

Kulübün sitesindeki açıklamada 24 yaşındaki Hollandalı futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiliz takımına geldiği için heyecanlı olduğunu aktaran Frimpong" Liverpool'a katılmam oldukça kolay oldu. Liverpool geldi ve ilgilendiklerini söyledi, açıkçası benim için çok kolay bir karardı." ifadelerini kullandı.

Bayer Leverkusen ile 2023-24 sezonunda Bundesliga şampiyonluğu yaşayan sağ bek, Alman ekibinde Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası'nı da kazandı.