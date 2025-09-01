Liverpool, İsveçli Golcü Alexander Isak'ı Transfer Etti

Liverpool, İsveçli Golcü Alexander Isak'ı Transfer Etti
İngiliz ekibi Liverpool, Alexander Isak ile sözleşme imzaladı. Yeni takımında 9 numaralı formayı giyecek olan Isak, kendisini harika hissettiğini söyledi.

Liverpool, İsveçli golcü Alexander Isak'ın transferini duyurdu.

İngiliz ekibi Liverpool, uzun süredir transfer görüşmelerinde olduğu Alexander Isak'ı kadrosuna kattı. Isak, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Liverpool'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

İsveçli golcü yeni takımında 9 numaralı formayı giyecek.

AXA Eğitim Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Isak, "Kendimi harika hissediyorum. Buraya gelmek uzun bir yolculuktu. Ama bu takımın, bu kulübün ve temsil ettiği her şeyin bir parçası olmaktan çok mutluyum. Gurur duyduğum bir şey ve bunu gerçekten dört gözle bekliyorum. Çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı, taraftarları görmeyi ve sahaya geri dönmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Alexander Isak, 2024-2025 sezonunda Newcastle United formasıyla Premier Lig'de 23 gol atarak, 29 golle 'gol kralı' olan Mohamed Salah'ın ardından en golcü ikinci isim olmuştu. Isak, Premier Lig'de 86 maça çıkarken 54 golü bulunuyor.

İsveç Milli Takımı'nda bugüne kadar 52 maça çıkan Isak, 16 gol kaydetti. - İSTANBUL

