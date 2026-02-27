Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

Yoğun maç temposuyla dikkat çeken Galatasaray, sezonun en kritik virajına giriyor. Sarı-kırmızılı ekip, hem ligde hem kupada hem de Avrupa'da yoluna devam ederken sıkışık fikstürle mücadele ediyor.

2026'DA 14 MAÇ, 3.5 GÜNDE BİR KARŞILAŞMA

2026 yılı içerisinde 14 resmi maça çıkan Galatasaray, ortalama 3,5 günde bir sahaya çıktı. Bu yoğun süreçte Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda liderliğini koruyan Okan Buruk'un öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 turuna kalmayı başardı.

Sakat oyuncuların iyileşmesi, yeni transferlerin katılımı ve Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen futbolcularla birlikte kadro derinliği artan sarı-kırmızılılar, yoğun takvimden şu ana kadar kayıpsız çıkmayı başardı.

MART AYINDA 6 RESMİ MAÇ

Galatasaray, mart ayının sonundaki milli araya kadar 6 resmi maça çıkacak. Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak olan sarı-kırmızılı ekip, 3 Mart'ta aynı rakiple Türkiye Kupası'nda deplasmanda karşılaşacak.

Ardından Beşiktaş deplasmanına gidecek olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u sahasında konuk edecek. Devamında Başakşehir ile lig mücadelesine çıkacak olan "Cimbom", 17 veya 18 Mart'ta Avrupa'da rövanş maçına çıkacak. 27. hafta Göztepe deplasmanı ise milli takım programı nedeniyle ertelenecek.

BAYRAM ÖNCESİ YOĞUN TAKVİM

Galatasaray, 20 Mart'ta başlayacak Ramazan Bayramı'na kadar olan 20 günlük süreçte 6 resmi maç oynayacak. Bu periyotta sarı-kırmızılılar ortalama 3,3 günde bir sahaya çıkacak.