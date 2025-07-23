Liverpool, Hugo Ekitike'yi Transfer Etti
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından 23 yaşındaki forvet Hugo Ekitike'yi 79 milyon sterlin karşılığında transfer etti. Ekitike, kariyerine Reims'ta başladıktan sonra PSG ve Frankfurt takımlarında formasını giydi.
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından Fransız futbolcu Hugo Ekitike'yi transfer etti.
Liverpool Kulübü, 23 yaşındaki forvetin transferi için Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
İngiltere basınında transferin bonuslar dahil 79 milyon sterlin bedelle gerçekleşeceği öne sürüldü.
Kariyerine altyapısından yetiştiği Reims'ta başlayan Ekitike, Paris Saint-Germain ve Eintracht Frankfurt formaları giydi.
Geçen sezon Eintracht Frankfurt'ta 48 maça çıkan genç futbolcu, 22 gol attı.
Öte yandan yaz transfer döneminde Ekitike'nin yanı sıra Alman Florian Wirtz, Macar Milos Kerkez ve Hollandalı Jeremie Frimpong'u kadrosuna katan Premier Lig şampiyonu Liverpool'un bonservis harcaması 250 milyon sterlini aştı.