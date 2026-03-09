Haberler

Liverpool'dan taraftarına ramazan ayı hassasiyeti çağrısı Açıklaması

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak Liverpool, taraftarına ramazan ayı sırasında yerel gelenek ve göreneklere saygı gösterilmesi gerektiğini hatırlattı.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray'a konuk olacak Liverpool, taraftarına "ramazan ayı hassasiyeti" çağrısında bulundu.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, kutsal ramazan ayının 19 Şubat Perşembe günü başladığı belirtilerek, "Bu süre zarfında Müslümanlar şafaktan gün batımına kadar oruç tutarlar. Yasal olarak çok az şey yasak olsa da yerel gelenek ve göreneklere saygı göstermek büyük önem taşır. En önemli yazılı olmayan kural, gündüz saatlerinde kamusal alanlarda yemek yemek veya içecek tüketmenin hoş karşılanmamasıdır. Ziyaretçilerin gündüz yemek yemesi veya içmesi yasak değildir, ancak kamusal alanlarda dini gelenek ve uygulamalara saygı göstermek adet olarak kabul edilir. Barlar ve restoranlar açık kalmaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray-Liverpool maçı, 10 Mart Salı günü, RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
