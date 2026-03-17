Liverpool, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Arne Slot yönetimindeki antrenmanda taktik çalışmalar yapıldı.

İngiltere temsilcisi Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Liverpool kentindeki AXA Antrenman Merkezi'nde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Teknik direktör Arne Slot yönetimindeki antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Liverpoollu futbolcular, daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde Galatasaray müsabakasının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Liverpool, İstanbul'da 1-0 yenildiği Galatasaray'ı yarın TSİ 23.00'te Anfield'da konuk edecek.

Galatasaray'a çeyrek finale yükselmesi için beraberlik yetecek. Müsabakanın bir farkla sona ermesi durumunda maç uzatmalara gidecek. Liverpool'un iki ve üst farklı galibiyetlerinde ise, İngiliz ekibi tur atlayacak.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
