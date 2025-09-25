Haberler

Liverpool'dan Galatasaray maçı için sürpriz karar

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Premier Lig ekibi Liverpool'un İstanbul'da antrenman yapmama kararı aldığı belirtildi.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Premier Lig ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Liverpool'dan dev maç öncesi sürpriz bir karar geldi.

''İSTANBUL'DA ANTRENMAN YAPMAYACAK''

Nevzat Dindar'ın haberine göre; Liverpool, karşılaşma öncesi antrenman için Rams Park'a çıkmayacak. Nevzat Dindar, yaptığı açıklamada "Liverpool İstanbul'da antrenman yapmayacak. Maçtan önceki son antrenmanı İngiliz ekibi kendi tesislerinde yapacak ve öyle gelecek. Okan Hoca neden rakip statta antrenman yaptırmıyor eleştirileri vardı. Arne Slot da aynısını yapıyor." dedi.

MAÇ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Liverpool, 30 Eylül Salı günü Rams Park'ta oynanacak mücadele karşı karşıya gelecek. Mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
