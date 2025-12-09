Haberler

Liverpool'da Slot'tan Gakpo ve Chiesa bilgilendirmesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot, Cody Gakpo'nun sakatlığının birkaç hafta süreceğini ve Federico Chiesa'nın hastalandığını belirtti.

İngiltere Premier Ligi ekibi Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot, Hollandalı oyuncusu Cody Gakpo ve İtalyan forvet Federico Chiesa'nın sağlık durumlarına dair bilgilendirme yaptı.

Arne Slot, basın toplantısındaki açıklamasında "Cody Gakpo ne yazık ki Leeds United'a karşı oynadığımız son maçta sakatlandı ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak." ifadelerini kullandı.

İtalyan forvet Federico Chiesa'nın durumuna da değinen Slot, futbolcunun hasta olduğunu ve çok kısa sürede iyileşme ihtimalinin bulunmadığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Bahis skandalı büyüyor: 22 hakem daha PFDK'ye sevk edildi

Bahis skandalında yeni perde! 22 isim daha tespit edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi

İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı

Dünyaca ünlü tatil adasında 17 genç erkekle birlikte yakalandı
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
İki komşu ülke arasında çatışma şiddetleniyor! Ölü sayısı yükseldi

İki komşu arasındaki çatışma şiddetleniyor! Yerleşim yerleri vuruldu
Fenerbahçe ve Samsunspor'un UEFA maçlarının hakemleri belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
title