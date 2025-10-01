Haberler

Liverpool'da Alisson Becker 2 Hafta Sakata

Liverpool, Brezilyalı kaleci Alisson Becker'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Becker, Galatasaray ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sakatlandı ve Chelsea maçında forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki kalecinin cumartesi günü oynanacak Chelsea maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

Becker, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 yendiği maçta, Victor Osimhen'in bire bir pozisyonunda yaptığı kurtarış sonrası sakatlanmış yerini Giorgi Mamardashvili'ye bırakmıştı.

Galatasaray maçında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Hugo Ekitike'nin de Chelsea maçının kamp kadrosuna alınmasının zor olduğu açıklandı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
