Liverpool, Arnold gider gitmez yeni sağ bekini açıkladı

Liverpool, Arnold gider gitmez yeni sağ bekini açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Liverpool, Arnold gider gitmez yeni sağ bekini açıkladı
Haber Videosu

Trent Alexander Arnold ile yollarını ayıran Liverpool, Bayer Leverkusen'den Jeremie Frimpong'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Liverpool, takımdan ayrılarak Real Madrid'e transfer olan Trent Alexander Arnold'ın yerini çabuk doldurdu.

LIVERPOOL FRIMPONG'U DUYURDU

İngiliz devi, geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen'in Bundesliga şampiyonu olmasında büyük rolü olan Hollandalı oyuncu Jeremie Frimpong'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Liverpool, 35 milyon euro karşılığında 24 yaşındaki yıldız sağ bekin transferini bitirdi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda Leverkusen formasıyla 48 maça çıkan yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. Frimpong'un piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen sahaya çıktığı anda çalan şarkı gündem oldu

Osimhen sahaya çıktığı anda RAMS Park'ta çalan şarkı gündem oldu
286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi, hala alışamadılar

286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi
Ağaca asılı halde bulunan Sena Düzgün'ün paylaştığı son mesaj ortaya çıktı

Ağaca asılı halde bulunan Sena'nın son mesajı ortaya çıktı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Adalet Bakanlığı memur alım şartlarında değişikliğe gitti

Memur alım şartlarında değişiklik
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
Fenerbahçe'de Mourinho'nun geleceği yarın belli oluyor

Dananın kuyruğu yarın kopuyor! Fenerbahçe'de kader günü
Trump, Çin'e karşı gemileri yaktı: 'Bay Nazik Adam' olmak buraya kadarmış

Trump, Çin'e karşı gemileri yaktı: 'Bay Nazik Adam' olmak buraya kadar
Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri

Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.