Liverpool, Arnold gider gitmez yeni sağ bekini açıkladı

Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Liverpool, takımdan ayrılarak Real Madrid'e transfer olan Trent Alexander Arnold'ın yerini çabuk doldurdu.

LIVERPOOL FRIMPONG'U DUYURDU

İngiliz devi, geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen'in Bundesliga şampiyonu olmasında büyük rolü olan Hollandalı oyuncu Jeremie Frimpong'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Liverpool, 35 milyon euro karşılığında 24 yaşındaki yıldız sağ bekin transferini bitirdi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda Leverkusen formasıyla 48 maça çıkan yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. Frimpong'un piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.