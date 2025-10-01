Haberler

Liverpool'a bir kötü haber daha

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray maçında sakatlanan Liverpool kalecisi Alisson Becker, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Premier Lig ekibi Liverpool'a Uefa Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray maçında sakatlanan Alisson Becker'den kötü haber geldi.

EN AZ 2 HAFTA YOK

Alisson Becker'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Brezilyalı kalecinin cumartesi günü oynanacak Chelsea maçında forma giyemeyeceği belirtildi. Becker, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 yendiği maçta, Victor Osimhen'in bire bir pozisyonunda yaptığı kurtarış sonrası sakatlanmış yerini Giorgi Mamardashvili'ye bırakmıştı.

EKITIKE'NİN DE DURUMU ZOR

Galatasaray maçında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Hugo Ekitike'nin de Chelsea maçının kamp kadrosuna alınmasının zor olduğu açıklandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
