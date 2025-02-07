Livakovic rekor bedelle Bayern Münih'e transfer oluyor
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Dominik Livakovic, yeni sezonda Bayern Münih forması giyecek. Alman devi, bu transfer için Fenerbahçe'ye 12 milyon euro net bonservis ve ek 3 milyon euro başarı bonusu ödeyecek. Bu transfer, Fenerbahçe'nin tarihindeki en pahalı kaleci satışı olacak. Önceki rekor, 5 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır'a aitti.
Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye katılan Dominik Livakovic'in Türkiye kariyeri oldukça kısa sürdü. Kanarya'nın, 5 yıllık sözleşme imzaladığı Livakovic, Almanya Bundesliga'ya transfer oluyor.
BAYERN MÜNİH'E GİDİYOR
Alman basınında yer alan habere göre; Bayern Münih, Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Haberde, Münih'in bu transfer için sarı-lacivertlilere, 12 milyon euro net bonservis ve şarta bağlı ek 3 milyon euro başarı bonusu ödeyeceği belirtildi.
EN PAHALI KALECİ SATIŞI OLACAK
Bayern Münih'in, Fenerbahçe'ye ödeyeceği bu rakam sarı-lacivertlilerin, kulüp tarihine geçecek. Bu transfer Fenerbahçe'nin en pahalı kaleci satışı olacak. Bu konuda rekor 5 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır'a ait. Livakovic'in, yaz transfer döneminin açılmasıyla beraber kırmızı-beyazlılara imza atacağı kaydedildi.
RAKAMLARI
Dominik Livakovic, 2. sezonunu geçirdiği Fenerbahçe'de 66 maçta kaleyi korudu. 30 yaşındaki kaleci, bu maçlarda kalesinde 71 gol gördü ve toplamda 25 maçta gol yemedi.