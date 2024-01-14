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Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler gözlerine inanamıyor

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Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 1-0 yendiği maça sarı-lacivertlilerin yıldız kalecisi Livakovic damga vurdu. Başarılı eldiven son dakikada inanılmaz bir kurtarış yaparak ev sahibi ekibe gol izni vermedi ve sarı-laciveertliler maçtan galip ayrıldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Kalyon Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazandı.

LIVAKOVIC'TEN İNANILMAZ KURTARIŞ

Gaziantep FK son dakikada gole yaklaştı ama Livakovic gole izin vermedi. Draguş ceza sahası içinde havalanan topa gelişine vurdu. Kaleci Livakovic güçlükle bu topu çıkardı ve Fenerbahçe Gaziantep'i 1-0 mağlup etti.

İşte Livakovic'in o kurtarışı;

Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler gözlerine inanamıyor

Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler gözlerine inanamıyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

Dominik Livakovic Gaziantep FK Fenerbahçe Spor Haberler Son Dakika

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