Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler gözlerine inanamıyor
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 1-0 yendiği maça sarı-lacivertlilerin yıldız kalecisi Livakovic damga vurdu. Başarılı eldiven son dakikada inanılmaz bir kurtarış yaparak ev sahibi ekibe gol izni vermedi ve sarı-laciveertliler maçtan galip ayrıldı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Kalyon Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazandı.
LIVAKOVIC'TEN İNANILMAZ KURTARIŞ
Gaziantep FK son dakikada gole yaklaştı ama Livakovic gole izin vermedi. Draguş ceza sahası içinde havalanan topa gelişine vurdu. Kaleci Livakovic güçlükle bu topu çıkardı ve Fenerbahçe Gaziantep'i 1-0 mağlup etti.
İşte Livakovic'in o kurtarışı;