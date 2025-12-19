Haberler

Livakovic Fenerbahçe'ye haber gönderdi: Kabul edin
Güncelleme:
Dominik Livakovic, Girona'dan ayrılıp Dinamo Zagreb'e dönmek istiyor. Hırvat kaleci, Fenerbahçe'den Zagreb'in 3 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kabul etmesini talep etti. Sarı-lacivertliler henüz kararını vermedi.

Sezon başında kiralık olarak gittiği Girona'dan ayrılmak isteyen Dominik Livakovic, eski kulübü Dinamo Zagreb'e geri dönmek için Fenerbahçe'ye haber gönderdi. Hırvat kalecinin, Zagreb'in teklifinin kabul edilmesini talep ettiği öğrenildi.

ZAGREB İLE PRENSİPTE ANLAŞTI

Girona'da forma şansı bulmakta zorlanan Dominik Livakovic'in, eski kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Hırvat ekibinin, Fenerbahçe'ye 3 milyon euro satın alma opsiyonuyla 6 aylık kiralama teklifi sunduğu ifade edildi.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

2026 Dünya Kupası'nda yer almak isteyen Livakovic'in, bunun için düzenli forma giymesi gerektiğini düşündüğü aktarıldı. Deneyimli kalecinin bu nedenle Fenerbahçe yönetimine, "Dinamo Zagreb'in teklifini kabul edin ve gideyim" mesajı gönderdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE YANIT VERMEDİ

Sarı-lacivertli yönetimin, Dinamo Zagreb'den gelen bu teklife henüz resmi bir yanıt vermediği bildirildi. Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i 2023 yılında Dinamo Zagreb'den 6,65 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

FENERBAHÇE KARNESİ

Dominik Livakovic, Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 74 maça çıktı. Hırvat kaleci, bu karşılaşmalarda 26 kez kalesini gole kapatırken toplam 80 gol yedi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
