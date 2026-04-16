Lionel Messi İspanya'da kulüp satın aldı
Messi, İspanya 3. Ligi takımlarından UE Cornella'yı satın alarak Barcelona ile olan bağlarını pekiştiriyor. Bu hamleyle yerel yeteneklerin gelişimi ve kulüp tarihindeki yeni bir dönem başlatılıyor.
Lionel Messi, İspanya 3. Ligi takımlarından UE Cornella'yı satın aldı.
Kulübün açıklamasında, "Bu hamle, Messi'nin Barcelona ile olan yakın bağlarını ve Katalonya'da sporun ve yerel yeteneklerin geliştirilmesine olan bağlılığını güçlendiriyor; bu bağlantı, FC Barcelona'daki yıllarına dayanıyor ve o zamandan beri sürdürülüyor." denildi.
Açıklamada, kulüp tarihinde yeni bir dönemin başladığı belirtilirken bu sürecin hem sportif hem de kurumsal büyümeyi teşvik etmeyi, temelleri güçlendirmeyi ve yeteneklere yatırım yapmayı amaçladığı vurgulandı.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı