Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, kariyerinde 8. kez Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu. Messi, bu ödülle birlikte futbol tarihinde en çok Ballon d'Or kazanan oyuncu oldu.

Dünya futbol tarihinde ondan daha iyisi yok! Lionel Messi, 8. kez Ballon d'Or'u kazandı

FIFA'nın düzenlediği Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen organizasyonda bir önceki senenin en iyi futbolcusu seçildi.

8. KEZ MESSI KAZANDI

Avrupa'nın en iyi futbolcusu, dünyanın her yerinden antrenörlerin ve uluslararası takım kaptanlarının yanı sıra gazetecilerin de kullandığı oylarla belirlendi. 2023 Ballon d'Or'un sahibi Lionel Messi oldu. Arjantinli yıldız, bu ödülle birlikte Ballon d'Or'u 8. kez kazandı.

HAALAND 2. MBAPPE 3. OLDU

Lionel Messi'nin 8. kez kazandığı Ballon d'Or Ödülü'nde Erling Haaland iki, Kylian Mbappe üçüncü sırada yer aldı.