Lille ve Brest 3-3 Beraber Kaldı

Fransa Ligue 1'de Lille, deplasmanda Brest ile 3-3 berabere kalırken, milli kaleci Berke Özer maça çıktı. Lille, iki kez öne geçtiği karşılaşmada, Brest'in son dakikalarında eşitliği sağlamasına engel olamadı.

Milli oyuncu Berke Özer'in formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'de deplasmanda Brest ile 3-3 berabere kaldı.

Lille, Francis-Le Ble Stadı'nda oynanan karşılaşmada Olivier Giroud'un 11. ve Hakon Haraldsson'un 26. dakikadaki golleriyle 2-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, Kamory Doumbia'nın 34. ve 51. dakikadaki golleriyle beraberliği yakaladı. Lille, Ngal'ayel Mukau'nun 66. dakikadaki golüyle tekrar öne geçerken Brest, 75. dakikada Julien Le Cardinal'in golüyle beraberliği yakaladı.

