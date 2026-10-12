Lille hocası Ancelotti, Arsenal'i yenmek için kusursuz olmaları gerektiğini söyledi

Fransız ekibi Lille'in teknik direktörü Davide Ancelotti, Arsenal karşısında kusursuz bir maç çıkarmak için sahada olacaklarını söyledi.

Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Arsenal ile oynayacakları maç öncesinde Emirates Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

İtalyan teknik adam, Londra'ya dönmesinin neler hissettirdiğiyle ilgili soruya, "Buraya geldiğimde biraz yaşlı hissettim ama aslında o kadar da yaşlı değilim. Yaşlı hissettim çünkü babam Chelsea'nin teknik direktörüyken Everton ile buradaydım. Napoli ile burada oynadık, Bayern ile oynadık, Real Madrid ile oynadık, bu yüzden kendimi evimde gibi hissediyorum. Şaka bir yana, bu her zaman inanılmaz bir duygu. Saha kalitesinden başlayarak bu stattaki atmosfer her zaman harika bir deneyimdir. Bu yüzden takım için, oyuncular için harika bir deneyim olacak. Yarın kusursuz bir maç çıkarmamız gerektiğini bilerek sahaya çıkmak için buradayız. Arsenal'i yenmek için kusursuz olmamız gerektiğini biliyoruz. Hedefimiz bu, kusursuz olmak. ve deneyeceğiz, elimizden geleni yapıp deneyeceğiz." yanıtını verdi.

"Arsenal'in biraz daha zorlandığı bu dönemde sürpriz bir sonuç almak için daha fazla şansınız olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Ancelotti, "Premier Lig maçları çok zordur. Her zaman kendi kimliğiyle oynayan birçok takım var. Brighton ve Leeds'in Arsenal'e sorun çıkardığı doğru ancak her biri çok farklı takımlar. Biz kendi kimliğimizi kaybetmeden oynamalıyız. Tabii ki herkesin bildiği Arsenal'in kalitesine saygı duyacağız ama kendi kimliğimizden ödün vermeyeceğiz. Kalitemizi korumak ve Arsenal'e sorun çıkarmak için maça hazırlanacağız." diye konuştu.

Ancelotti, Lille'in genelde Şampiyonlar Ligi maçlarından önce rakiplerinin stadında antrenman yapmadığının hatırlatılması üzerine, "Çünkü olağanüstü bir senaryonun içindeyiz. Pozitif duygular hissetmenin takım için önemli olabileceğini düşünüyorum. Şahsen böyle statlara çıktığımızda antrenman yapmayı çok seviyorum. Bunun önemli bir şey olduğuna inanıyorum. Bu kararı bu yüzden aldım." ifadelerini kullandı.

Arsenal'i duran toplarda nasıl durduracakları sorusu üzerine Ancelotti, "Üzerinde oldukça fazla çalıştığımız bir konu. Savunma sağlamlığımızı geçen yıla kıyasla koruduğumuzu düşünüyorum. Takımın ikinci toplarda ve dönen toplarda biraz daha gelişmesi gerekiyor. Hücum tarafında da duran toplarda bir kimlik oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Giroud: "Bu tutkuyu yeniden yaşamak inanılmaz bir duygu"

Kariyerinin bir döneminde Arsenal forması giyen 40 yaşındaki Olivier Giroud ise eski takımına karşı oynamak üzere Emirates'e döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Fransız futbolcu, Arsenal formasıyla Crystal Palace'a "akrep vuruşuyla" attığı golün hatırlatılması üzerine, "Yarın yeniden gol atmayı dilerdim. İçgüdülerim hala aynı, tek vuruşlar, ceza sahasındaki bitiricilik aynı. Bu, Emirates'teki en büyük anılardan biri. Arsene Wenger bana 'Bak, yine o gollerden birini attın.' demişti. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Her şey çok mükemmeldi. Asla unutamayacağım bir şey." diye konuştu.

Giroud, 40 yaşında kariyerini sürdürmesiyle ilgili soru üzerine de "Futbol tutkusu ve oynarken aldığım keyif. Tabii ki kazandığım tüm tecrübeler, öğrendiğim her şey bana bugün yardımcı oluyor. Buraya gelmek ve bu tutkuyu yeniden yaşamak inanılmaz bir duygu. Ben bir rekortmenim ve Fransa'da Lille formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek benim için büyük bir onur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA