Ligue 1'de Marsilya, Auxerre'i 2-0 yendi Spor Haberleri Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Marsilya, deplasmanda Auxerre'i 2-0 mağlup etti. Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Marsilya, deplasmanda Auxerre'i 2-0 mağlup etti. Ligin 6. haftasındaki maçın golleri, 7. dakikada Gerson ve 84. dakikada Alexis Sanchez'den geldi. Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, ilk 11 başladığı maçta 59. dakikada oyundan alındı. Maçın ardından Marsilya 16 puan, Auxerre ise 7 puana sahip durumda. Spor Kaynak: AA / Fatih Erel Marsilya Auxerre Fransa Spor Haberler

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