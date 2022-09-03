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Ligue 1'de Marsilya, Auxerre'i 2-0 yendi

Spor Haberleri

Ligue 1'de Marsilya, Auxerre'i 2-0 yendi

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Marsilya, deplasmanda Auxerre'i 2-0 mağlup etti.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Marsilya, deplasmanda Auxerre'i 2-0 mağlup etti.

Ligin 6. haftasındaki maçın golleri, 7. dakikada Gerson ve 84. dakikada Alexis Sanchez'den geldi.

Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, ilk 11 başladığı maçta 59. dakikada oyundan alındı.

Maçın ardından Marsilya 16 puan, Auxerre ise 7 puana sahip durumda.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

Marsilya Auxerre Fransa Spor Haberler

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