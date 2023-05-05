Ligin tescilini kabul etmeyen Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a çarpıcı teklif: Deplasman sayılarımızı eşitleyelim

Gündeme dair basın toplantısı düzenleyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe ve Galatasaray'a çarpıcı bir teklif yaptı. Çebi, ligin tescilini ise kabul etmeyeceklerini belirtti.

"TESCİLİ BU ŞEKİLDE KABUL ETMİYORUM"

Çebi yaptığı açıklamada, "Biz 5 puan istemiyoruz! UEFA diyor ki, 'Bir takım o sene oynanan oyundan çıkarsa, onun maçları oynanmamış kabul edilir.' Gaziantep ve Hatay dışarıda kaldı. Fenerbahçe ve Galatasaray, benden daha az deplasmana gitti. Teklif ediyorum, iki maçlarını eşitlik açısından deplasmanda oynamayı kabul etsinler! Haydi yapsınlar, hodri meydan! Haydi deplasmanları eşitleyelim! Deplasman yoksa o zaman gidelim her maçı Ankara'da oynayalım! Demek deplasman önemli! Sen benim hakkımı nasıl gasp ediyorsun? Beşiktaş şampiyon bile olsa, ligin tescil edilmesini kabul etmeyeceğim! Ben bunları ikinci yarı başlamadan söyledim! Tescili bu şekilde kabul etmiyorum! Nokta!" dedi.

EZELİ RAKİPLERE TEKLİF

Fenerbahçe ve Galatasaray'a teklifte bulunan Çebi, "Beşiktaş şampiyon olunca 'Lig tescil edilsin', Galatasaray olursa tescil edilmesin' diyecek biri değilim! Fenerbahçe ve Galatasaray'a teklif ediyorum, haydi deplasman sayılarımızı eşitleyelim! Bekliyorum cevaplarını!" ifadelerini kullandı.