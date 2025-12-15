Haberler

Ligin ilk yarısında derbi kazanan tek takım Fenerbahçe oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında oynanan altı derbi maçının dördü beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, bu maçlarda galibiyet elde eden tek takım oldu. Kadıköy'de Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden ve Beşiktaş deplasmanında 3-2'lik skorla galip gelen sarı-lacivertliler, derbilerde 3 puan alan tek takım olarak öne çıktı. Diğer derbiler ise beraberlikle sonuçlandı.

  • Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk yarısında oynanan altı derbi maçından ikisini kazanan tek takım oldu.
  • Süper Lig'in ilk yarısında oynanan altı derbi maçının dördü beraberlikle sonuçlandı.
  • Fenerbahçe, ilk yarıda Trabzonspor'u 1-0 ve Beşiktaş'ı 3-2 yenerek derbi galibiyetleri aldı.

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısında oynanan derbi karşılaşmaları, futbolseverlere büyük heyecan yaşatsa da skor tabelası açısından temkinli geçti. İlk devrede oynanan altı derbi maçının dördü beraberlikle sonuçlanırken, bu maçlarda galibiyet elde eden tek takım Fenerbahçe oldu.

FENERBAHÇE DERBİLERDE FARK YARATTI

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederek derbi galibiyetlerine imza atan ilk ekip oldu. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki bir diğer derbi zaferini ise Beşiktaş deplasmanında 3-2'lik skorla elde etti. Bu iki sonuçla birlikte Fenerbahçe, derbilerde 3 puan alan tek takım olarak öne çıktı.

DİĞER DERBİLER BERABERLİKLE SONUÇLANDI

Sezonun ilk yarısındaki diğer derbilerde ise kazanan çıkmadı. Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki mücadele 1-1 eşitlikle tamamlanırken, Galatasaray- Trabzonspor derbisi golsüz sona erdi. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki karşılaşma 1-1'lik skorla sonuçlandı. Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan mücadele ise 3-3'lük beraberlikle tamamlandı.

Bu sonuçlarla birlikte Süper Lig'in ilk yarısında derbiler, puan paylaşımının öne çıktığı maçlar olarak kayıtlara geçti.

  • Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor
  • Galatasaray 1-1 Beşiktaş
  • Galatasaray 0-0 Trabzonspor
  • Beşiktaş 2-3 Fenerbahçe
  • Fenerbahçe 1-1 Galatasaray
  • Trabzonspor 3-3 Beşiktaş
Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı

İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

farklı şehirlerin maçına DERBİ denmez , dev maç setin , büyük maç deyin ne derseniz deyin ama DERBİ demeyin , Trabzon’un İstanbul takımlarıyla maçları derbi değildir

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
Hanuka kutlamalarını kana bulayan saldırganlar baba-oğul çıktı

Plajı kana bulayan saldırıda kan donduran detay! Bakın kim çıktılar
Cezaevi önünde tahliye bekleyen kadının dansı sosyal medyada gündem oldu

Tahliyeyi böyle bekledi: Cezaevi önünde şaşırtan performans
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
Dünyaca ünlü yönetmen ve eşi, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Dünyaca ünlü yönetmen evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
2025'e böyle veda etti! Hadise'nin kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay

2025'e böyle veda etti! Kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay
Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Yatırımcısını mest eden altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var

Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var
Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor

Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor
Bakanlığa 3 bin personel alınacak! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar

Bakan müjdeyi Meclis koridorunda vermişti! Detaylar belli oldu
Gülşah Durbay'ın ailesini ziyaret eden Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: Dayanacak bir yanım kalmadı
title