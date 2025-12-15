Ligin ilk yarısında derbi kazanan tek takım Fenerbahçe oldu

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısında oynanan derbi karşılaşmaları, futbolseverlere büyük heyecan yaşatsa da skor tabelası açısından temkinli geçti. İlk devrede oynanan altı derbi maçının dördü beraberlikle sonuçlanırken, bu maçlarda galibiyet elde eden tek takım Fenerbahçe oldu.

FENERBAHÇE DERBİLERDE FARK YARATTI

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederek derbi galibiyetlerine imza atan ilk ekip oldu. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki bir diğer derbi zaferini ise Beşiktaş deplasmanında 3-2'lik skorla elde etti. Bu iki sonuçla birlikte Fenerbahçe, derbilerde 3 puan alan tek takım olarak öne çıktı.

DİĞER DERBİLER BERABERLİKLE SONUÇLANDI

Sezonun ilk yarısındaki diğer derbilerde ise kazanan çıkmadı. Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki mücadele 1-1 eşitlikle tamamlanırken, Galatasaray- Trabzonspor derbisi golsüz sona erdi. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki karşılaşma 1-1'lik skorla sonuçlandı. Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan mücadele ise 3-3'lük beraberlikle tamamlandı.

Bu sonuçlarla birlikte Süper Lig'in ilk yarısında derbiler, puan paylaşımının öne çıktığı maçlar olarak kayıtlara geçti.