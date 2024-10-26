Kayserispor'dan sezonun ilk 3 puanı
Süper Lig'in 10. haftasında Hatayspor'a konuk olan Kayserispor, maçı 1-0 kazanarak ligdeki ilk galibiyetini elde etti. 77. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın golüyle galibiyeti getiren Kayserispor, puanını 8'e yükseltti. Rakibi Hatayspor ise 3 puanda kaldı.
Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile Hatayspor kozlarını paylaştı. Ligin dibinde bulunan iki ekibin karşılaşmasında kazanan Kayserispor oldu.
BU SEZONUN İLK GALİBİYETİ
Rakibini 1-0 mağlup etmeyi başaran Kayserispor ligdeki ilk galibiyetini aldı. Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Kartal Kayra Yılmaz kaydetti.
PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA
Bu sonuçla birlikte Kayserispor puanını 8'e yükseltirken Hatayspor 3 puanda kaldı. Hatayspor önümüzdeki hafta Eyüpspor deplasmanına gidecek. Kayserispor ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.