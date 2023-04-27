Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe maçları öncesi iddialı açıklama: Final havasında olacak

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

SON 2 GALİBİYETİ HATIRLATTI

Ligde son 2 maçlarını kazanarak çıkış yakaladıklarını ve Antalyaspor karşılaşmasında takımın gösterdiği performanstan mutlu olduğunu söyleyen Çalımbay, "İlk 25 dakikada 2 gol attık ama daha fazla da atabilirdik. Bayağı pozisyonlar yakaladık, gayet iyi işler yapmıştık. 25. dakikadan sonra ister istemez geriye çekildi takım, sıkıntı yaşadık. İkinci yarı başlarken Antalyaspor'un her şeyi risk edeceğini biliyorduk. Takım olarak gayet iyi mücadele ettik ve çok ihtiyacımız olan 3 puanı aldık" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE MAÇI FİNAL"

Fenerbahçe maçının final havasında olduğunu ifade eden Çalımbay, "Her iki takım açısında da final gibi bir maç olacak. Sahamızda oynayacağımız maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz, analizimizi yaptık. Oyuncu arkadaşlarımıza inanıyorum. Çok iyi işler yapacağız, bundan önce yaptığımız gibi. Bu maçı almalıyız ki bundan sonra iki maçımız daha olacak Fenerbahçe ile kupada. O maçlara rahat çıkmamız için lig maçı çok önemli" sözlerini sarf etti.