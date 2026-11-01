Ligde 27 puan toplayan Kayserispor, Muğlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ligde 27 puan toplayan Kayserispor, Muğlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayserispor, ligin 13. haftasında sahasında Muğlaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ligde 12 maçta 27 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, bugün Recep Mamur Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, 13'üncü haftada sahasında oynayacağı Muğlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Ligde çıktığı 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 27 puan toplayan Kayserispor, ligin 13'üncü haftasında sahasında Muğlaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım, Recep Mamur Tesisleri'nde dün öğle saatlerinde yapılan antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Atila Gerin yönetimindeki antrenman pas, baskı ve istasyon çalışmalarıyla başladı. İdman, son vuruş, dar alanda yapılan çift kale maç ve maçın taktik çalışması sona erdi. İç Anadolu ekibi bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.