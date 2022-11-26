Lewandowski, Dünya Kupası'nda ilki başardı! Polonya, Suudi Arabistan'ı rahat geçti

2022 Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Polonya, Suudi Arabistan'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçında Arjantin'i yenerek büyük sürprize imza atan Suudi Arabistan, bu sonuçla gruptaki ilk yenilgisini aldı. Polonya ise puanını 4'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Öte yandan Polonya'da Robert Lewandowski, kariyerinde ilk kez Dünya Kupası'nda gol atma başarısı gösterdi.

Polonya ile Suudi Arabistan, 2022 Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Polonya 2-0 kazandı.

LEWANDOWSKİ İLKİ YAŞADI

Karşılaşmanın bazı bölümlerinde Suudi Arabistan oldukça etkili bir oyun sergilerken, sayısız gol fırsatından yararlanamadı. Polonya'ya galibiyeti getiren golleri ise 39. dakikada Zielinski ve 82. dakikada Lewandowski kaydetti. Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski, Suudi Arabistan karşısında fileleri havalandırarak, kariyerinde ilk kez Dünya Kupası'nda gol attı.

POLONYA ZİRVEDE

Bu sonuçla 2022 Dünya Kupası C Grubu'nda Polonya, maç fazlasıyla puanını 4'e çıkararak liderliğe oturdu. Suudi Arabistan ise 3 puanda kaldı.