Levent Çakmur, Short Track Olimpik Milli Takımı ile Bir Araya Geldi

Levent Çakmur, Short Track Olimpik Milli Takımı ile Bir Araya Geldi
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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Short Track Olimpik Milli takımı teknik heyeti ve sporcularla bir araya gelerek kampı değerlendirdi ve yarışmalar öncesinde başarı dileklerini iletti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Short Track Olimpik Milli takım teknik heyeti, sporcular ve TBF Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek milli takım kampını değerlendirdi ve yarışmalar öncesinde başarı dileklerini iletti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan Işık, Naci Korucu ve Köksal Kaçmaz ile Short Track Olimpik Milli takım teknik heyeti ve sporcularla bir araya gelerek Dadaşlar diyarında yapılan kampı değerlendirdi ve yarışmalar öncesinde olimpik sporculara başarı dileklerini iletti.

Ziyarette, Atletik Performans antrenörü Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yılmaz, Zihinsel performans antrenörü Doç. Dr. Fatih Ağduman, Antrenörler Artur Sultangayev, Burak Akar, Mükerrem Deniz'in yanı sıra Sporcular, Furkan Akar, Metehan Atan, Murat Tahtacı, Deniz Örs ve Berat Efe Dal yer aldı.

Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyarette Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Naci Korucu, kamp programının yanı sıra yapılacak olan yarışlar hakkında bilgi verdi. GSİM İl Müdürü Levent Çakmur, Short Track olimpik milli takımından beklentilerinin büyük olduğunu belirterek, "Sizler short trackta ülkemizin elit sporcularısınız. Sizlerden beklentilerimiz çok büyük. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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