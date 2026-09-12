Levent Açıkgöz: "Çok iyi oynamamamıza rağmen son dakikalarda puan kaybettiğimiz bir maç oldu"

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz, Antalyaspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Çok iyi oynamamamıza rağmen son dakikalarda puan kaybettiğimiz bir maç oldu" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor, sahasında öne geçtiği maçta Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz, "Kendi evimizde galip gelmek istiyorduk. Kendi sahamızda ilk 3 puanımızı bu müsabakada alacağız diye düşünüyorduk. İlk 15 dakika sahada iki takımda dengeli oynadı. Biz golü bulduk ve sonrasında oyuncularımız tamamen geri çekildi. Sanırım psikolojik açıdan bu şekilde oldu ve rakibi ne yazık ki topu rakibe bıraktık. Bunun neticesinde de 2 gol yedik. Enteresan bir maç oldu. Rakibimiz 2 isabetli şutta 2 gol buldu. Biz 6 şu çektik en azından maçı beraberlikle bitirebilirdik. Bugün çok iyi oynamamamıza rağmen son dakikalarda puan kaybettiğimiz bir maç oldu" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı