Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta

Almanya, Slovakya'yı 6-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası biletini aldı. Galatasaraylı Leroy Sané, 3 gole katkı yaparak gecenin yıldızı oldu.

ALMANYA'DAN TARİHİ FARK

2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu son hafta maçında Almanya, Slovakya'yı Red Bull Arena'da ağırladı. Ev sahibi ekip, 90 dakika boyunca üstün oynadığı karşılaşmayı 6-0 kazanarak grup liderliğini garantiledi.

Golleri Nick Woltemade (18), Serge Gnabry (29), Leroy Sane (35, 41), Ridle Baku (67) ve Assan Ouedraogo (79) kaydetti.

SANE'DEN 2 GOL, 1 ASİST

Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane, maça damgasını vuran isim oldu. Alman oyuncu; 35. ve 41. dakikalarda iki gol attı 79. dakikada Ouedraogo'nun golünün asistini yaptı. Sane, üç gole katkı sağlayarak gecenin en etkili futbolcusu oldu.

ALMANYA DİREKT KATILIM HAKKI ALDI

Bu galibiyetle Almanya, grubu lider bitirerek 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkını elde etti. Slovakya ise ikinci sırada yer alarak play-off etabına kalmaya hak kazandı.

SKRINIAR 90 DAKİKA SAHADA

Slovakya'da Fenerbahçeli Milan Skriniar mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Almanya Dünya Kupası bileti aldı, Sané ise performansıyla manşetleri süsledi.