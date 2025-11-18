Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu son maçında Almanya, Slovakya'yı 6-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti. Galatasaray'a geldiği günden beri bir türlü istenen performansı veremeyen yıldız oyuncusu Leroy Sane, 2 gol ve 1 asist yaparak maçın en etkili ismi oldu.
ALMANYA'DAN TARİHİ FARK
2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu son hafta maçında Almanya, Slovakya'yı Red Bull Arena'da ağırladı. Ev sahibi ekip, 90 dakika boyunca üstün oynadığı karşılaşmayı 6-0 kazanarak grup liderliğini garantiledi.
Golleri Nick Woltemade (18), Serge Gnabry (29), Leroy Sane (35, 41), Ridle Baku (67) ve Assan Ouedraogo (79) kaydetti.
SANE'DEN 2 GOL, 1 ASİST
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane, maça damgasını vuran isim oldu. Alman oyuncu; 35. ve 41. dakikalarda iki gol attı 79. dakikada Ouedraogo'nun golünün asistini yaptı. Sane, üç gole katkı sağlayarak gecenin en etkili futbolcusu oldu.
ALMANYA DİREKT KATILIM HAKKI ALDI
Bu galibiyetle Almanya, grubu lider bitirerek 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkını elde etti. Slovakya ise ikinci sırada yer alarak play-off etabına kalmaya hak kazandı.
SKRINIAR 90 DAKİKA SAHADA
Slovakya'da Fenerbahçeli Milan Skriniar mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Almanya Dünya Kupası bileti aldı, Sané ise performansıyla manşetleri süsledi.