Haberler

Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu son maçında Almanya, Slovakya'yı 6-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti. Galatasaray'a geldiği günden beri bir türlü istenen performansı veremeyen yıldız oyuncusu Leroy Sane, 2 gol ve 1 asist yaparak maçın en etkili ismi oldu.

  • Almanya, Slovakya'yı 6-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkını elde etti.
  • Leroy Sane, Almanya'nın Slovakya'ya karşı oynadığı maçta iki gol attı ve bir asist yaptı.
  • Slovakya, maç sonucunda 2026 Dünya Kupası elemelerinde play-off etabına kalmaya hak kazandı.

Almanya, Slovakya'yı 6-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası biletini aldı. Galatasaraylı Leroy Sané, 3 gole katkı yaparak gecenin yıldızı oldu.

ALMANYA'DAN TARİHİ FARK

2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu son hafta maçında Almanya, Slovakya'yı Red Bull Arena'da ağırladı. Ev sahibi ekip, 90 dakika boyunca üstün oynadığı karşılaşmayı 6-0 kazanarak grup liderliğini garantiledi.

Golleri Nick Woltemade (18), Serge Gnabry (29), Leroy Sane (35, 41), Ridle Baku (67) ve Assan Ouedraogo (79) kaydetti.

SANE'DEN 2 GOL, 1 ASİST

Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane, maça damgasını vuran isim oldu. Alman oyuncu; 35. ve 41. dakikalarda iki gol attı 79. dakikada Ouedraogo'nun golünün asistini yaptı. Sane, üç gole katkı sağlayarak gecenin en etkili futbolcusu oldu.

ALMANYA DİREKT KATILIM HAKKI ALDI

Bu galibiyetle Almanya, grubu lider bitirerek 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkını elde etti. Slovakya ise ikinci sırada yer alarak play-off etabına kalmaya hak kazandı.

SKRINIAR 90 DAKİKA SAHADA

Slovakya'da Fenerbahçeli Milan Skriniar mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Almanya Dünya Kupası bileti aldı, Sané ise performansıyla manşetleri süsledi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
ABD'nin Gazze tasarısı BMGK'da kabul edildi

Trump'ın planı BMGK'dan geçti! Tepki jet hızında geldi
Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma imkanı! YÖK Başkanı tarih verdi

Erdoğan'dan tam destek! Eğitimde köklü değişiklik gelecek yıl başlıyor
27 yıllık serüven bitti! Otomotiv devi efsane modelinin üretimini durdurdu

27 yıllık serüven bitti! Efsane modelin üretimi durduruldu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıİTİBAR FANİ:

şoktayla ne alakası var. adam zaten bizde de oynamaya başlamıştı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olay yaratan 'Otel odası' iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu

Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu
Rus güçleri, Ukrayna'da Türk gemisini vurdu

Rus güçleri, Türk gemisini vurdu! 16 personel vardı
Mert Hakan Yandaş'ı umre ziyaretinde gören bir kişi yaptığıyla pes dedirtti

Umre ziyaretinde Mert Hakan'ı gördü! Yaptığıyla pes dedirtti
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Olay yaratan 'Otel odası' iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu

Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu
Konya'da 16 yaşındaki genç, babasını bıçaklayarak öldürdü

Kardeşi ve annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
Trump: Suudi Arabistan'a F-35'leri satacağız

Trump kritik zirve öncesi F-35 kararını verdi
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçına özel prim

Galatasaray maçına özel karar! Sarı-kırmızılılar duyunca çok kızacak
Trafikteki kavgayı ayırmak istedi, pişman oldu! O anlar kameralarda

İnsanlık yapmak istedi, pişman oldu
Jose Mourinho, Rafa Silva'dan sonra Süper Lig'in bir yıldızını daha gözüne kestirdi

Rafa Silva'dan sonra Süper Lig'in bir yıldızını daha istiyor
4 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne, baba ve iki çocuğun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.