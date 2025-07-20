Leroy Sane'nin abisi de Türkiye'ye geliyor! İşte o takım

Leroy Sane'nin abisi de Türkiye'ye geliyor! İşte o takım
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Galatasaray'a transfer olan Leroy Sane'nin kardeşi Kim Sane, önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelerek TFF 1. Lig ekibi Boluspor ile deneme antrenmanına çıkacak.

Galatasaray'a transferiyle tüm dünyada ses getiren Leroy Sane, kısa süre içinde kampa katılmaya hazırlanırken, abisiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

ABİSİ DE TÜRKİYE'YE GELİYOR

Alman basınında yer alan habere göre; Leroy Sane'nin abisi olan 30 yaşındaki golcü futbolcu Kim Sane, kendisine Türkiye'den bir takım buldu ve gelecek günlerde ülkeye gelecek. Haberde, abi Sane'nin TFF 1. Lig ekibi Boluspor'la deneme idmanlarına çıkacağı belirtildi.

Leroy Sane'nin abisi de Türkiye'ye geliyor! İşte o takım

KARİYERİ

Daha önce KFC Uerdingen ve Wattenscheid 09 formalarını giyen tecrübeli futbolcu nisan ayından bu yana boştaydı. Kariyerinde 102 maça çıkan Kim Sane, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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