Leroy Sane, Bayern Münih'e Veda Etti ve Galatasaray ile Görüşmelere Başladı

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Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Leroy Sane, Bayern Münih'e veda etti. Almanya'daki 5 yılını ve kazandığı şampiyonlukları hatırlatan Sane, yeni bir sayfa açma kararı aldığını duyurdu.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı 29 yaşındaki Leroy Sane, yollarını ayırdığı Bayern Münih'e veda etti.

Alman yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Bayern taraftarları, Münih'te geçirdiğim 5 yılın ardından, önümüzdeki sezonda yeni bir sayfa açmaya karar verdim. Almanya'nın en iyi ve en büyük kulübünün formasını 200'den fazla maçta giymekten inanılmaz gurur duyuyorum ve birlikte kazandığımız şampiyonlukları her zaman hatırlayacağım." ifadelerini kullandı.

Bayern Münih'de geçirdiği 5 sene için Alman ekibine teşekkür eden sağ kanat, "Kulübe, teknik kadroya, sahne arkasındaki herkese, takım arkadaşlarıma ve özellikle siz taraftarlara, paylaştığımız zaman ve yarattığımız anılar için teşekkür ederim. Burada geçirdiğim zamana sonsuza dek minnettar olacağım." dedi.

Manchester City'den 2020'de Alman ekibine transfer olan Sane, Bayern Münih formasıyla çıktığı 220 maçta 61 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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