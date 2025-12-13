Haberler

Leroy Sane'den ligde üst üste 3 gol

Galatasaray'ın Alman futbolcusu Leroy Sane, Antalyaspor maçıyla Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. golünü attı ve toplamda 6 gole ulaştı. Maçın 7. dakikasında attığı golle takımına öne geçirdi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Alman futbolcu Leroy Sane kaydetti. Müsabakanın 7. dakikasında Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Sane, rakibini çalımlayıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

29 yaşındaki futbolcu böylece ligde üst üste 3. maçında da rakip fileleri havalandırdı. Alman futbolcu hepsi ligde olmak üzere gol sayısını da 6'ya çıkardı.

Sane, 90+3. dakikada da Mauro Icardi'nin golünde de asist yaptı.

Maça 11'de başlayan Leroy Sane, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

500

