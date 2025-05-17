Leonardo Bonucci geri dönüyor! Eski takımına yeşil ışık yaktı

İtalyan futbolunun efsane ismi olan ve geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe formasını terleten Leonardo Bonucci, kariyerine yeni bir sayfa açıyor.

ADIM ADIM JUVENTAS'A

İtalyan basınında yer alan habere göre; Juventuslu efsane Leonardo Bonucci, sezon başında İtalyan ekibine geri dönebilir. Juventus'un teknik direktör yardımcısı veya genç takımın teknik direktörü olarak Bonucci'yi düşündüğü belirtildi.

CHIELLINI İLE GÖRÜŞTÜ

Haberde, Bonucci'nin, Juventus'ta görev yapan eski takım arkadaşı Giorgio Chiellini ile de bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edilirken, yıldız isim konuyla alakalı da açıklama yaptı. Bonucci, Torino ekibine geri dönmekle ilgili, " Juventus'a teknik direktör olarak geri dönmek istiyorum. Teknik direktörlük kariyerime başlamaya hazırım. Her zaman bir Juventus taraftarı oldum." sözlerini sarf etti.

MİLLİ TAKIM GÖREVİ

Futbolculuk kariyerini içinde bulunduğumuz sezonun başında noktalandıran Bonucci, yeşil sahalara veda etmesinin ardından İtalya U20 Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevine getirilmişti.