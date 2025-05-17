Leonardo Bonucci geri dönüyor! Eski takımına yeşil ışık yaktı

Leonardo Bonucci geri dönüyor! Eski takımına yeşil ışık yaktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen İtalyan eski futbolcu Leonardo Bonucci'nin, antrenör olarak eski kulübüne Juventus'a geri dönebilir. Konuyla alakalı konuşan yıldız isim, "Juventus'a teknik direktör olarak geri dönmek istiyorum. Teknik direktörlük kariyerime başlamaya hazırım.'' dedi.

İtalyan futbolunun efsane ismi olan ve geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe formasını terleten Leonardo Bonucci, kariyerine yeni bir sayfa açıyor.

ADIM ADIM JUVENTAS'A

İtalyan basınında yer alan habere göre; Juventuslu efsane Leonardo Bonucci, sezon başında İtalyan ekibine geri dönebilir. Juventus'un teknik direktör yardımcısı veya genç takımın teknik direktörü olarak Bonucci'yi düşündüğü belirtildi.

CHIELLINI İLE GÖRÜŞTÜ

Haberde, Bonucci'nin, Juventus'ta görev yapan eski takım arkadaşı Giorgio Chiellini ile de bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edilirken, yıldız isim konuyla alakalı da açıklama yaptı. Bonucci, Torino ekibine geri dönmekle ilgili, " Juventus'a teknik direktör olarak geri dönmek istiyorum. Teknik direktörlük kariyerime başlamaya hazırım. Her zaman bir Juventus taraftarı oldum." sözlerini sarf etti.

MİLLİ TAKIM GÖREVİ

Futbolculuk kariyerini içinde bulunduğumuz sezonun başında noktalandıran Bonucci, yeşil sahalara veda etmesinin ardından İtalya U20 Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevine getirilmişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim

Kritik tarih pazartesi! İstanbul'a gelmeyen Trump'tan yeni karar
İşte 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının çıkış nedeni

İşte 78 kişiyi ölüme götüren yangının çıkış nedeni
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı
İndirim için birbirlerini ezdiler! Mağaza açışındaki görüntülerin benzetildiği film bomba

İndirim için birbirlerini ezdiler! Görüntülerin benzetildiği film olay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump Katar'da görüp 'Perfecto' diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş

Trump Katar'da görüp "Perfecto" diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş
Goldman Sachs bankası altın fiyatının yeni rekor kırabileceği tahmininde bulundu

Çakılan altın fiyatları için yeni rekor tahmini
Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
İran'da aşırı enerji tüketimine ceza! 1103 evin elektriği kesildi

Kurallara uymayanı affetmediler! 1000'den fazla ev elektriksiz kaldı
Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

Demet Akalın görüntülere tepki gösterdi: Gerçekten onur kırıcı
Fenerbahçe'yi Avrupa'dan eden futbolcu Süper Lig devine imzayı atıyor

Fenerbahçe'yi Avrupa'dan eden futbolcu Süper Lig devine imzayı atıyor
Bundesliga'da Leipzig'e şok! Mainz, Avrupa'ya gitti

Alman devine şok! Avrupa'ya gidemediler, yerine sürpriz takım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.