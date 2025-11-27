Haberler

Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe derbisine yetişecek

Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe derbisine yetişecek
Güncelleme:
Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın sakatlık süreci olumlu ilerliyor. Son maçlarda forma giyemeyen Lemina'nın tedavisi sürerken, Fenerbahçe derbisine yetişeceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı teknik heyet, Lemina'nın sakatlığını tamamen atlatması için yoğun bir tedavi programı uyguluyor.

  • Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina'nın sakatlık tedavisi olumlu ilerliyor.
  • Mario Lemina, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçına yetişecek.

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle son maçlarda forma giyemeyen Mario Lemina'dan sevindirici haber geldi. Gabonlu orta saha oyuncusunun tedavisinin olumlu ilerlediği ve Fenerbahçe derbisine yetişeceği öğrenildi.

DERBİDE SAHADA

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre sarı-kırmızılı teknik heyet, Lemina'nın sakatlığını tamamen atlatması için yoğun bir tedavi programı uyguluyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise maçında riske edilmeyen yıldız futbolcu, dev derbide sahada olacak.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maçta görev alan Lemina, orta sahadaki dinamizmi, pres gücü ve top taşıma becerisiyle takımın en kritik isimlerinden biri olarak öne çıkıyordu. Tek asistlik bir katkı yapmasına rağmen oyuna etkisi çok daha fazla olan Gabonlu yıldızın dönüşü, Okan Buruk'un elini fazlasıyla güçlendirecek.

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısedat :

Yıldız mı :)

Haber Yorumlarıdoğrucudavut:

Kadıköy de kaydığı için yıldız derler

yanıt0
yanıt1
Haber Yorumlarıİsmail Burak Uzun:

Lemina'da olsun, Osimhen'de olsun. Allah'ın izniyle onlar varken de yeneriz.

