Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe derbisine yetişecek

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle son maçlarda forma giyemeyen Mario Lemina'dan sevindirici haber geldi. Gabonlu orta saha oyuncusunun tedavisinin olumlu ilerlediği ve Fenerbahçe derbisine yetişeceği öğrenildi.

DERBİDE SAHADA

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre sarı-kırmızılı teknik heyet, Lemina'nın sakatlığını tamamen atlatması için yoğun bir tedavi programı uyguluyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise maçında riske edilmeyen yıldız futbolcu, dev derbide sahada olacak.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maçta görev alan Lemina, orta sahadaki dinamizmi, pres gücü ve top taşıma becerisiyle takımın en kritik isimlerinden biri olarak öne çıkıyordu. Tek asistlik bir katkı yapmasına rağmen oyuna etkisi çok daha fazla olan Gabonlu yıldızın dönüşü, Okan Buruk'un elini fazlasıyla güçlendirecek.