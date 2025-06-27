Leicester City, Teknik Direktör Ruud van Nistelrooy ile Yollarını Ayırdı

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İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City, teknik direktör Ruud van Nistelrooy ile karşılıklı olarak sözleşmesini feshetti. Van Nistelrooy, kulübe ve taraftarlara teşekkür ederek görev süresini noktaladı.

İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City, teknik direktör Ruud van Nistelrooy ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kasım 2024'te takımın başına geçen 48 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcının sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Van Nistelrooy da yaptığı açıklamada, kulübe ve taraftarlara teşekkür ederek, "Kulüpte görev yaptığım süre boyunca gösterdikleri profesyonellik ve özveri için Leicester City oyuncularına, antrenörlerine, akademisine ve birlikte çalıştığım tüm personele, destekleri için taraftarlara şahsen teşekkür ediyor, bu vesileyle kulübe gelecek için iyi dileklerde bulunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig'deki ilk ve tek şampiyonluğunu 2015-2016 sezonunda yaşayan Leicester City, geride kalan sezon sonunda Championship'e düşmüştü.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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