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Lefke Cup U-11 Turnuvası'nda Fenerbahçe'ye Davet

Lefke Cup U-11 Turnuvası'nda Fenerbahçe'ye Davet
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Bilecik'te düzenlenen Lefke Cup U-11 Turnuvası'nda 12 futbolcu Fenerbahçe antrenmanlarına davet edildi. Turnuvayı Bursa Yenikaraman Spor kazanırken, birçok takım ve genç yetenekler mücadele etti.

Bilecik'te düzenlenen Lefke Cup U-11 Turnuvası sonrası 12 futbolcu Fenerbahçe antrenmanlarına davet edildi.

Osmaneli'nin ev sahipliğinde düzenlenen ilçe stadında düzenlenen Lefke Cup U-11 Futbol Turnuvası, minik futbolcuların mücadelesine sahne olurken, turnuvanın şampiyonu Bursa Yenikaraman Spor oldu. Turnuvaya Osmanelispor, Bilecik Futbol Akademi, Karasuspor, Sakaryagücü, DSİ Bent, Minik Şimşekler, Bozüyük Altınordu, Bursa Yenikaraman, İznik Karagümrük ve Ertuğrulspor takımları katıldı. Turnuvayı takip edenler arasında, Fenerbahçe scout ekibinden hocalar da yer aldı. Gösterilen üstün performans sonrası toplam 12 oyuncu, Fenerbahçe antrenmanlarına davet edilerek büyük bir fırsat yakaladı.

Zorlu mücadelelerin ardından şampiyonluk kupası, finale adını yazdıran Bursa Yenikaraman Spor'un oldu. Turnuvanın düzenlenmesinde büyük emeği geçen Nuh Mazlum Ata Aktemur ve Mete Aktemur, organizasyonun başarıyla tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, genç sporculara destek olmaktan gurur duyduklarını ifade ettiler.

Lefke Cup U-11, hem bölge futboluna hem de genç yeteneklere değerli bir katkı sunarken, organizasyonun gelecek aylarda da devam etmesi bekleniyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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