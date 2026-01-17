Haberler

Lefke Akademi Spor Kulübü Bölgesel Lig'de mücadele edecek

Lefke Akademi Spor Kulübü Bölgesel Lig'de mücadele edecek
Bilecik'te 2025 yılında kurulan Lefke Akademi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonunda 4 takımlı Bölgesel Lig'de mücadele ederek şampiyon olup final müsabakalarına katılmayı hedefliyor.

Lefke Akademi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı 2025-2026 sezonunda Bölgesel Lig'de mücadele edecek.

Bilecik'te 2025 yılında kurulan ve kurulduğu günden bu yana adından söz ettiren Lefke Akademi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı 2025-2026 sezonunda Bölgesel Lig'de mücadele edecek. Bilecik'te 4 takımlı Bölgesel Lig'e katılacak olan Lefke Akademi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takım burada şampiyon olarak final müsabakalarına gitmek istiyor.

Final müsabakalarında da başarı elde ederek ilçe halkı takımı 2. Lig görmek istiyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
