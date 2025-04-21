Leeds United ve Burnley Premier Lig'e Yükseldi
İngiltere 2. futbol Ligi'nin 44. haftasında Leeds United ve Burnley, rakiplerini mağlup ederek Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi. Leeds United, Stoke City'i 6-0, Burnley ise Sheffield United'ı 2-1 yendi.
Leeds United ve Burnley İngiltere Premier Lig'e yükseldi.
İngiltere 2. futbol Ligi'nin (Championship) 44. haftasında, ağırladığı Stoke City'yi 6-0 yenen Leeds United ile Sheffield United'ı 2-1 mağlup eden Burnley, bitime 2 hafta kala Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Lider Leeds United ile ikinci sıradaki Burnley, 94 puan toplayarak üçüncü sıradaki Sheffield United'ın 8 puan önünde yer alıyor.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor