Leeds United, Sloven Stoper Jaka Bijol'u Kadrosuna Kattı

Leeds United, Sloven Stoper Jaka Bijol'u Kadrosuna Kattı
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İngiltere Premier Lig takımlarından Leeds United, Udinese'den Sloven stoper Jaka Bijol ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu. Geçtiğimiz sezon Serie A'da 37 maçta 2 gol atan Bijol, Fenerbahçe ile de anılmıştı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Udinese forması giyen stoper oyuncusu Jaka Bijol'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Sloven oyuncuyla 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtilirken, bonservis bedeli açıklanmadı.

2024/25 sezonunda İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de 37 maçta forma giyen Bijol, bu maçlarda 2 gol kaydetti.

26 yaşındaki Sloven stoper oyuncunun ismi geçtiğimiz sezonunun devre arasında Fenerbahçe ile anılmıştı.

Öte yandan İngiltere ekibi Leeds United, 26 yaşındaki Alman forvet Lukas Nmecha'dan sonra bu yaz ikinci transferini gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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