Leeds United'da sürpriz aday Giovanni van Bronckhorst

Championship'ten Premier Lig'e yükselmeyi garantileyen Leeds United, yeniden Premier Lig'e dönmeyi başarırken gelecekle ilgili planlamalarına da başladı. Ligden 2022/23 sezonunda düşen ve bir yıllık aranın ardından geri dönen Leeds United'da teknik direktör Daniel Farke'nin geleceği belirsizliğini sürdürüyor.

FARKE İÇİN ŞÜPHELER VAR

Guardian'da yer alan habere göre; Kulübün sahibi Paraag Marathe'nin Farke'yle görüşeceği belirtildi. Farke'nin Premier Lig için doğru isim olup olmadığını tartışıldığına dikkat çekilirken deneyimli çalıştırıcının yeni sezonla ilgili planlarının dinleneceği ve sonrasında bir karar verileceği ifade edildi. Leeds United yönetiminin olası adayları değerlendirdiği ve Farke'yle yolların ayrılması halinde tazminat ödeneceği için şu anda takım çalıştırmayan isimlerin düşünüldüğü aktarıldı.

GÜNDEMDEKİ İSİM VAN BRONCKHORST

Bu doğrultuda Leeds United'ın listesinde son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Giovanni van Bronckhorst yer aldı. İngiliz ekibinin rotasını Van Bronckhorst'a çevireceği ve yeni hocasının Hollandalı teknik adam olabileceği dile getirildi. Alman basınında çıkan haberlerde Jose Mourinho'nun da Leeds United'ın düşündüğü isimlerden biri olduğu iddia edilmişti.