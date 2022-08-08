Lecce'nin yeni transferi Mert Çetin: Serie A'ya döndüğüm için mutluyum

Lecce'ye transfer olmadan önce Süper Lig'den de transfer teklifleri geldiğini belirten Mert Çetin, "Lecce'ye transferim öncesinde Süper Lig'den teklifler aldım. Ancak Lecce görüşmelerde çok kararlı ve istekliydi. Ben de kararımı bu yönde verdim" diye konuştu.