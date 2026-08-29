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Beşiktaş'ın rakibi Bayer Leverkusen'i üçlediler

Beşiktaş'ın rakibi Bayer Leverkusen'i üçlediler
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın ilk haftasında ligin yeni ekiplerinden Elversberg'e deplasmanda 3-2 kaybetti.

Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında  Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Bayer Leverkusen, Elversberg ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ligin yeni takımlarından Elversberg, 3-2 kazandı. 

ELVERSBERG 3 GOLLE GALİP

Elversberg'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Lukas Petkov, 9. dakikada Cole Campbell ve 46. dakikada David Mokwa Ntusu attı. Bayer Leverkusen'in golleri 77. dakikada Patrik Schick ve 90+1. dakikada Christian Kofane'den geldi.

LİGE KAYIPLA BAŞLADI

Bu sonuçla birlikte Elversberg, lige 3 puanla başladı. Bayer Leverkusen ise ligin ilk haftasında puanla tanışamadı. Ligin bir sonraki maç haftasında Elversberg, Mönchengladbach ile deplasmanda karşılaşacak. Bayer Leverkusen, sahasında Union Berlin'i ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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