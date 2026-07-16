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Beşiktaş'tan Tarihi Transfer: Trossard İmzaladı

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Beşiktaş, Arsenal'den Leandro Trossard'ı 3+1 yıllığına kadrosuna kattı. Belçikalı futbolcu, siyah-beyazlı takımın tarihteki ikinci Belçikalı oyuncusu ve 203. yabancı futbolcusu olarak kayıtlara geçti. 18 milyon avro bonservis bedeliyle kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi oldu.

Beşiktaş'ın Arsenal'den transfer ettiği Leandro Trossard, siyah-beyazlıların tarihindeki ikinci Belçikalı futbolcu olarak tarihe geçti.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiliz ekibi Arsenal'den kanat oyuncusu Trossard'ı 3+1 yıllığına renklerine bağladı.

31 yaşındaki futbolcu, Michy Batshuayi'nin ardından siyah-beyazlı ekibin formasını giyecek ikinci Belçikalı oyuncu olarak dikkati çekti.

Kulüp tarihinde daha önce 58 farklı ülkeden 202 yabancı futbolcuyu transfer eden Beşiktaş'ta Trossard, siyah-beyazlı takımın formasını giyecek 203. yabancı oyuncu olarak tarihteki yerini aldı.

Kulüp kariyeri

Leandro Trossard, 4 Aralık 1994'te Belçika'nın Maasmechelen kentinde dünyaya geldi.

Sırasıyla Lanklaarse VV, Real Neeroeteren, Patro Eisden Maasmechelen, Bocholt VV ve KRC Genk altyapılarında forma giyen Trossard, A takımda ilk maçına KRC Genk ile Mayıs 2012'de çıktı.

Tecrübeli futbolcu, daha sonra Lommel United, Westerlo ve OH Leuven ekiplerinde kiralık olarak görev yaptı.

Temmuz 2019'da KRC Genk'ten İngiliz ekibi Brighton'a transfer olan Trossard, başarılı performansıyla 3,5 sezon sonra Ocak 2023'te Londra temsilcisi Arsenal'e imza attı.

Londra ekibinde 174 maçta 36 gol kaydeden Trossard'ın transferiyle siyah-beyazlılar, hücum hattını güçlendirdi.

Belçika Milli Takımı ile 14 gol

Leandro Trossard, Belçika Milli Takımı formasıyla 57 maçta 14 kez gol sevinci yaşadı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika formasıyla mücadele eden deneyimli kanat oyuncusu, organizasyonda oynadığı 6 maçta ise 2 gol kaydetti.

31 yaşındaki oyuncu ve ülkesi Belçika, Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etti.

Şampiyonlukları

Tecrübeli futbolcu, 2018-2019 sezonunda KRC Genk ile Belçika 1. Futbol Ligi (Jupiler Pro Leauge) ve 2013'te de Belçika Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Leandro Trossard, 2013-2014'te KVC Westerlo ile Belçika 2. Lig'de mutlu sona ulaştı.

İngiliz ekibi Arsenal ile geride kalan sezonda Premier Lig'de zafere uzanan Trossard, 2023-2024'te de İngiltere Süper Kupa (FA Community Shield) ile kariyerine bir kupa daha ekledi.

Belçikalı futbolcu, geçen sezon formasını giydiği Arsenal ile UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ilk 11'de başladı. Trossard ve takım arkadaşları, kupayı penaltılar sonucunda Paris Saint-Germain'e kaptırmıştı.

Bu sezonki 6. transfer

Siyah-beyazlı ekip, başkan Serdal Adalı'nın bizzat yönettiği yaz transferinde takımı güçlendirmeye devam ediyor.

Beşiktaş, şu ana kadar ikişer kaleci ve kanat transferlerinin yanı sıra birer de orta saha ile sol bek takviyesi yaptı.

Fransız sol bek Kassoum Ouattara ile ilk transferini yapan siyah-beyazlılar, daha sonra kanat oyuncusu İlhan Fakılı ile kaleciler Doğan Alemdar ve Alexander Nübel'in yanında milli orta saha Salih Özcan'ı renklerine bağladı.

Son olarak Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard'ı kadrosuna katan Beşiktaş, bu sezonki 6. transferini gerçekleştirdi.

Trossard, bonservis bedelinde ikinci sırayı Agbadou ile paylaştı

Beşiktaş'ın renklerine bağladığı Belçikalı futbolcunun bonservis bedeli de kulüp tarihine geçti.

Siyah-beyazlı takımın en pahalı transferlerinde zirve 30 milyon avro ile Orkun Kökçü'ye ait.

Beşiktaş'ın kaptanını Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou ve Belçikalı futbolcu Leandro Trossard 18'er milyon avro ile ikinci sırada takip ediyor.

Bu oyuncuları 16 milyon avro ile Gedson Fernandes, 15 milyon avro ile de Tammy Abraham izledi.

Siyah-beyazlıların yabancı futbolcuları

Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

ÜlkeSayıFutbolcular
Brezilya24Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista
Almanya14Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai, Alexander Nübel
Portekiz13Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo, Jota Silva
Yugoslavya10Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela
Romanya8Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim
İngiltere8Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham
İspanya7Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero
Hırvatistan7Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic
Fransa6Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier, Kassoum Ouattara
Çekya5Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek, Vaclav Cerny
Norveç5Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson
Nijerya5Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi
Bosna Hersek4Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic
Gana4Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey
Kamerun4Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana
Arjantin4Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa
İtalya4Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour
Kolombiya4Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo, Devis Vasquez
Hollanda3Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst
Demokratik Kongo Cumhuriyeti3Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku
Fildişi Sahili3Eric Bailly, Badra Cisse, Emmanuel Agbadou
Polonya3Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra
Senegal3Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba
Şili3Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco
İsveç2Mattias Asper, Alexander Milosevic
Sırbistan2Dusko Tosic, Adem Ljajic
ABD2Jermaine Jones, Tyler Boyd
Bulgaristan2Zlatko Yankov, Yordan Letchkov
Fas2Jamal Sellami, Romain Saiss
Finlandiya2Tommy Lindholm, Atik İsmail
İskoçya2Ian Wilson, Allan McGregor
Kanada2Atiba Hutchinson, Cyle Larin
Macaristan2Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman
Mısır2Ahmed Hassan, Muhammed Elneny
Peru2Francesco Manassero, Guillermo del Solar
Slovakya2Miroslav Karhan, Filip Holosko
Mali2Abdoulay Diaby, El Bilal Toure
Arnavutluk2Ernest Muçi, Kristjan Asllani
Belçika2Michy Batshuayi, Leandro Trossard
Benin1Junior Olaitan
Cezayir1Rachid Ghezzal
Danimarka1Peter Kjaer
Ekvador1Keny Arroyo
Ermenistan1Aras Özbiliz
Gambiya1Omar Colley
Gine1Souleymane Youla
Güney Afrika1Fani Madida
Güney Kore1Hyeon-gyu Oh
İzlanda1Eyjolfur Sverrisson
Japonya1Shinji Kagawa
Kazakistan1Bahtiyar Zaynutdinov
Kosova1Milot Rashica
Libya1Moatasem Al-Musrati
Panama1Amir Murillo
Rusya1Dmitriy Khlestov
Tunus1Zoubaier Baya
Ukrayna1Denis Boyko
Yeşil Burun Adaları1Bebe

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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