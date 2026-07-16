Beşiktaş'tan Tarihi Transfer: Trossard İmzaladı

Beşiktaş'ın Arsenal'den transfer ettiği Leandro Trossard, siyah-beyazlıların tarihindeki ikinci Belçikalı futbolcu olarak tarihe geçti.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiliz ekibi Arsenal'den kanat oyuncusu Trossard'ı 3+1 yıllığına renklerine bağladı.

31 yaşındaki futbolcu, Michy Batshuayi'nin ardından siyah-beyazlı ekibin formasını giyecek ikinci Belçikalı oyuncu olarak dikkati çekti.

Kulüp tarihinde daha önce 58 farklı ülkeden 202 yabancı futbolcuyu transfer eden Beşiktaş'ta Trossard, siyah-beyazlı takımın formasını giyecek 203. yabancı oyuncu olarak tarihteki yerini aldı.

Kulüp kariyeri

Leandro Trossard, 4 Aralık 1994'te Belçika'nın Maasmechelen kentinde dünyaya geldi.

Sırasıyla Lanklaarse VV, Real Neeroeteren, Patro Eisden Maasmechelen, Bocholt VV ve KRC Genk altyapılarında forma giyen Trossard, A takımda ilk maçına KRC Genk ile Mayıs 2012'de çıktı.

Tecrübeli futbolcu, daha sonra Lommel United, Westerlo ve OH Leuven ekiplerinde kiralık olarak görev yaptı.

Temmuz 2019'da KRC Genk'ten İngiliz ekibi Brighton'a transfer olan Trossard, başarılı performansıyla 3,5 sezon sonra Ocak 2023'te Londra temsilcisi Arsenal'e imza attı.

Londra ekibinde 174 maçta 36 gol kaydeden Trossard'ın transferiyle siyah-beyazlılar, hücum hattını güçlendirdi.

Belçika Milli Takımı ile 14 gol

Leandro Trossard, Belçika Milli Takımı formasıyla 57 maçta 14 kez gol sevinci yaşadı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika formasıyla mücadele eden deneyimli kanat oyuncusu, organizasyonda oynadığı 6 maçta ise 2 gol kaydetti.

31 yaşındaki oyuncu ve ülkesi Belçika, Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etti.

Şampiyonlukları

Tecrübeli futbolcu, 2018-2019 sezonunda KRC Genk ile Belçika 1. Futbol Ligi (Jupiler Pro Leauge) ve 2013'te de Belçika Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Leandro Trossard, 2013-2014'te KVC Westerlo ile Belçika 2. Lig'de mutlu sona ulaştı.

İngiliz ekibi Arsenal ile geride kalan sezonda Premier Lig'de zafere uzanan Trossard, 2023-2024'te de İngiltere Süper Kupa (FA Community Shield) ile kariyerine bir kupa daha ekledi.

Belçikalı futbolcu, geçen sezon formasını giydiği Arsenal ile UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ilk 11'de başladı. Trossard ve takım arkadaşları, kupayı penaltılar sonucunda Paris Saint-Germain'e kaptırmıştı.

Bu sezonki 6. transfer

Siyah-beyazlı ekip, başkan Serdal Adalı'nın bizzat yönettiği yaz transferinde takımı güçlendirmeye devam ediyor.

Beşiktaş, şu ana kadar ikişer kaleci ve kanat transferlerinin yanı sıra birer de orta saha ile sol bek takviyesi yaptı.

Fransız sol bek Kassoum Ouattara ile ilk transferini yapan siyah-beyazlılar, daha sonra kanat oyuncusu İlhan Fakılı ile kaleciler Doğan Alemdar ve Alexander Nübel'in yanında milli orta saha Salih Özcan'ı renklerine bağladı.

Son olarak Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard'ı kadrosuna katan Beşiktaş, bu sezonki 6. transferini gerçekleştirdi.

Trossard, bonservis bedelinde ikinci sırayı Agbadou ile paylaştı

Beşiktaş'ın renklerine bağladığı Belçikalı futbolcunun bonservis bedeli de kulüp tarihine geçti.

Siyah-beyazlı takımın en pahalı transferlerinde zirve 30 milyon avro ile Orkun Kökçü'ye ait.

Beşiktaş'ın kaptanını Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou ve Belçikalı futbolcu Leandro Trossard 18'er milyon avro ile ikinci sırada takip ediyor.

Bu oyuncuları 16 milyon avro ile Gedson Fernandes, 15 milyon avro ile de Tammy Abraham izledi.

Siyah-beyazlıların yabancı futbolcuları

Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle: