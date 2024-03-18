Lazio, Igor Tudor'u teknik direktör olarak atadı

İtalya Serie A ekibi Lazio, Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük görevine Igor Tudor'un getirildiğini açıkladı.

Lazio'nun yeni teknik direktörü Igor Tudor oldu. İtalyan kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tudor'un kente geldiğini bildirdi. Mavi-beyazlılarda üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Maurizio Sarri ile yollar ayrılmıştı.

Igor Tudor, Türkiye'de 2016-2017 sezonunda Karabükspor'un başına geçmiş daha sonra Galatasaray'ı çalıştırmıştı.

Lazio, 29 haftası geride kalan İtalya Serie A'da 43 puan toplayarak 9. basamakta yer alıyor. - İSTANBUL