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Lazio'da Gennaro Gattuso dönemi

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İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük görevine Gennaro Gattuso'yu getirdi. 48 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı ile resmi sözleşme imzalandı.

İtalya ekibi Lazio'da Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük görevine Gennaro Gattuso getirildi.

Kulübün açıklamasında, 48 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Gattuso ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Daha önce Pisa, Milan, Napoli, Fiorentina, Valencia ve Olimpik Marsilya gibi ekipleri çalıştıran Gattuso, son olarak İtalya Milli Takımı'nda görev yaptı.

Geçen sezon İtalya Kupası'nda final oynayan Lazio, Serie A'da ise 54 puanla 9. sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
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